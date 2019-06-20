٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٢٣:٣٧
Journalist: 903559
رمز الخبر 83362895
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في الدور نصف النهائي لبطولة شباب اسيا

خسارة منتخب شباب ايران امام نظيره الياباني بكرة الصالة

خسارة منتخب شباب ايران امام نظيره الياباني بكرة الصالة

تبريز / 20 حزيران / يونيو /ارنا- خسر منتخب شباب ايران تحت 20 عاما امام نظيره الياباني بنتيجة 8-4 في الدور نصف النهائي لبطولة اسيا لهذه الفئة العمرية.

وكاد منتخب شباب ايران ان ينهي المباراة لصالحه 4-3 الا ان شباب اليابان حصل على ركلة جزاء احرز منها هدف التعادل في الدقيقة الاخيرة .

وفي الوقت الاضافي تمكن شباب اليابان من احراز 4 اهداف اخرى لينهي المباراة لصالحه 8-4 .

سجل لايران كل من مهدي دهقان نجاد (2 هدف) وسجاد سرباز ومسعود يوسف فيما سجل لليابان كل من هيروتو اوتسوكا و ري را هاشيموتو وماساشي اوساوا وتاكاهيرو موتو ايشي ورينتارو ايغوجي ويوكي هاتاكياما و يوتا كيمورا ويامادا جي.

وبهذه النتيجة فقد تاهلت اليابان الى النهائي لتلاقي افغانستان فيما ستلاقي ايران اندونيسيا لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وقبل مباراة ايران واليابان خاضت افغانستان المباراة الاولى للدور نصف النهائي امام اندونيسيا حيث تمكنت افغانستان من الفوز بنتيجة 4-3 والتاهل الى النهائي.

انتهى ** 2342

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