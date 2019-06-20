خسارة منتخب شباب ايران امام نظيره الياباني بكرة الصالة

وكاد منتخب شباب ايران ان ينهي المباراة لصالحه 4-3 الا ان شباب اليابان حصل على ركلة جزاء احرز منها هدف التعادل في الدقيقة الاخيرة .

وفي الوقت الاضافي تمكن شباب اليابان من احراز 4 اهداف اخرى لينهي المباراة لصالحه 8-4 .

سجل لايران كل من مهدي دهقان نجاد (2 هدف) وسجاد سرباز ومسعود يوسف فيما سجل لليابان كل من هيروتو اوتسوكا و ري را هاشيموتو وماساشي اوساوا وتاكاهيرو موتو ايشي ورينتارو ايغوجي ويوكي هاتاكياما و يوتا كيمورا ويامادا جي.

وبهذه النتيجة فقد تاهلت اليابان الى النهائي لتلاقي افغانستان فيما ستلاقي ايران اندونيسيا لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وقبل مباراة ايران واليابان خاضت افغانستان المباراة الاولى للدور نصف النهائي امام اندونيسيا حيث تمكنت افغانستان من الفوز بنتيجة 4-3 والتاهل الى النهائي.

انتهى ** 2342