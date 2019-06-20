ظريف: انتشلنا اجزاء من حطام الطائرة الاميركية المسيرة من المياه الايرانية

وكتب ظريف في تغريدة له اليوم الخميس، ان ايران انتشلت اجزاء من حطام الطائرة الاميركية المسيرة من داخل المياه الايرانية .

واضاف: ان الطائرة الاميركية المسيرة انتهكت في الساعة ۰۰:۱۴ فجر الخميس (بالتوقيت المحلي، السابعة و 44 دقيقة مساء الاربعاء بتوقيت غرينتش) وبشكل خفي الاجواء الايرانية بعد ان انطلقت من الامارات العربية وتم استهدافها واسقاطها في الساعة ۰۴:۴۵ (00:15 فجرا بتوقيت غرينتش) قرب منطقة "كوه مبارك" في الاحداثيات الجغرافية (25°59'43"N 57°02'25"E ) ، وقد تمكنا من انتشال اجزاء من حطامها من المياه الاقليمية الايرانية حيث كانت قد سقطت.

وقد اعلن الحرس الثوري الایراني بان طائرة التجسس الاميركية المسيرة تم استهدافها واسقاطها بعد دخولها اجواء البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الحرس الثوري اليوم الخميس، ان طائرة تجسس من طراز "غلوبال هاوك" اقلعت في الساعة الثانية عشرة و 14 دقيقة من بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي، السابعة و 44 دقيقة مساء الاربعاء بتوقيت غرينتش) من احدى القواعد الاميركية في جنوب الخليج الفارسي وخلافا لقوانين الملاحة الجوية فقد كانت قد اطفات جميع الاجهزة المتعلقة بتعريفها وفي منتهى السرية، مواصلة مسارها من مضيق هرمز (جنوب) نحو جابهار (جنوب شرق).

واضاف البيان، ان هذه الطائرة المسيرة وحين العودة نحو غرب المنطقة بادرت باختراقها اجواء الجمهورية الاسلامية الايرانية لجمع المعلومات والتجسس.

وتابع البيان، انه وفي الساعة الرابعة و 5 دقائق فجرا (بالتوقيت المحلي، الحادية عشرة و 35 دقيقة مساء الاربعاء بتوقيت غرينتش) وفي الوقت الذي كانت هذه الطائرة المسيرة مخترقة اجواء البلاد تم استهدافها واسقاطها بواسطة الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري.

يذكر ان الطائرة المسيرة "غلوبال هاوك" او RQ-4C تعد من احدث طائرات التجسس في العالم وتقدر قيمها باكثر من 200 مليون دولار.