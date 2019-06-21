طهران تحتج لدى سفير سويسرا بصفته راعيا للمصالح الأمريكية بشأن انتهاك الطائرة للمجال الجوي الايراني

واثر انتهاك الطائرة الاميركية المسيرة للمجال الجوي الايراني اتصل مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي هاتفيا على الفور بالسفير السويسري في طهران بصفته راعيا للمصالح الاميركية في ايران وابلغه احتجاج ايران الشديد على الحكومة الاميركية لانتهاك الطائرة الاميركية المسيرة المجال الجوي الايراني وقال، هناك أدلة لا يمكن إنكارها على أن الطائرة كانت في المجال الجوي الإيراني بل إن قطعا من حطامها قد تم العثور عليها في مياه إيران الإقليمية.

واشار عراقجي ايضا الى ان الخطوة الاميركية هذه لم تكن الاولى من نوعها بل سبقتها عدة حالات اخرى ، داعيا الى احترام القوات الاميركية للمجال الجوي والمياه الاقليمية للجمهورية الاسلامية الايرانية والتزامهم الكامل بالقرارات الدولية.

واكد مساعد الخارجية الايرانية بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تدعو للحرب والاشتباك في المنطقة الخليج الفارسي ، وحذر من اي خطوة غير مدروسة من جانب القوات الاميركية وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعمل بحزم في الدفاع عن مجالها الجوي ومياهها وترابها ولن تتردد في ذلك لحظة واحدة.

كما طُلب من السفير السويسري الحضور اليوم الجمعة في مبنى وزارة الخارجية الايرانية للاطلاع على المزيد من تفاصيل الحادث.

بدوره قال السفير السويسري في هذا الاتصال الهاتفي بانه سيقوم على الفور بابلاغ الحكومة الاميركية بهذا الامر.

يذكر ان الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري استهدف واسقط فجر الخميس طائرة اميركية مسيرة بعد اختراقها المجال الجوي الايراني قبالة منطقة "كوه مبارك" بمحافظة هرمزكان جنوب ايران.

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