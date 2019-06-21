تخت روانجي: ايران لا تسعى وراء الحرب لكنها تدافع عن نفسها ضد اي عدوان

وقال تحت روانجي في تصريح للصحفيين الايرانيين في نيويورك، اننا وفي الدفاع عن انفسنا قد اضطررنا لاستهداف الطائرة الاميركية المسيرة ولقد اوضحنا في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة باننا لا نسعى وراء الحرب لكننا لا يمكننا ان نتجاهل اي عدوان على مجالنا الجوي وحدونا البرية والبحرية.

واضاف، لقد طلبنا من المجتمع الدولي اتخاذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون اي اجراءات غير قانونية من جانب اميركا.

وتابع قائلا، لقد تم ارسال هذه الرسالة الى الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي ويجب دراستها في الامانة العامة وسنتابع هذه القضية في المحادثات القادمة مع مسؤولي هذه الامانة.

وقال تخت روانجي، ان هذه قضية جادة ولا يمكننا ان نكون غير مبالين لها وسندافع عن حقوقنا وفقا لميثاق الامم المتحدة.

واوضح قائلا، اننا وفي الوسالة التي وجهناها للامين العام عرضنا الاحداثيات الدقيقة لمكانة اصابة الصاروخ للطائرة المسيرة والتي تشير الى انها كانت في المجال الجوي الايراني تماما.

واضاف، لقد قدمنا في الرسالة الادلة القانونية والوثائق اللازمة المبنية على ان هذه الخطوة هي خطوة استفزازية وعدوانية كما ذكرنا المواد ذات الصلة في ميثاق الامم المتحدة.

واوضح تخت روانجي، انه اشرنا في هذه الرسالة الى انه تم توجيه جميع التحذيرات الراديوية اللازمة للطائرة المسيرة الا انهم تجاهلوها وحينما دخلت المجال الجوي للجمهورية الاسلامية الايرانية قمنا باسقطاها وفقا للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة في الدفاع عن انفسنا.

واكد سفير ومندوب ايران الدائم في منظمة الامم المتحدة في الرسالة بان هذه الخطوة الاميركية لم تكن الاولى من نوعها وانه تم سابقا ايضا ابلاغ السفير السويسري احتجاج ايران على حالات اخرى.

وطلبت الرسالة من المجتمع الدولي ارغام اميركا على الكف عن اجراءاتها الاستفزازية وغير القانونية في منطقة الخليج الفارسي الحساسة.

انتهى ** 2342