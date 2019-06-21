اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تعقد اجتماعها الاسبوع القادم

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الاوروبي الخميس ان اجتماع اللجنة المشتركة سيعقد برئاسة مساعدة مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا شميد وايران ومجموعة E3+2 (الصین وروسیا والمانیا وفرنسا وبریطانیا).

واضاف البيان ان هذا الاجتماع سيعقد للاطمئنان الى استمرار تنفيذ الاتفاق النووي في جميع ابعاده والبحث حول سبل مواجهة التحديات الناجمة عن خروج اميركا من الاتفاق واعادة فرضها الحظر على ايران وكذلك بشان الاعلان الاخير لايران حول تنفيذ التزاماتها النووية.

يذكر انه اثر استمرار الاجراءات العدائية الاميركية ضد ايران والعراقيل التي تختلقها في طريق الاتفاق النووي وعدم تمديد الاعفاءات النووية الواردة في الاتفاق وكذلك تقاعس اوروبا عن تنفيذ التزامتها تجاه الاتفاق، فقد اصدر المجلس الاعلى للامن القومي الايراني بيانا في الذكرى السنوي لخروج اميركا من الاتفاق اعلنت فيه خفض بعض تعهداتها في اطار الاتفاق.

وورد في البيان بان ايران سوف لن تلتزم بالسقف المحدد لاحتياطي اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 بالمائة والماء الثقيل واكدت في الوقت ذاته بانها خفضت تعهداتها للحفاظ على الاتفاق النووي وفي حال اتخاذ الاطراف الاخرى المتبقية في الاتفاق خطوات عملية ملموسة فان خطوات ايران يمكن العودة عنها.

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