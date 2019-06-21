٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٦:١٣
Journalist: 145324
رمز الخبر 83363084
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لاعب شطرنج إيراني يحتل مركز الوصافة في مسابقات آسيا

لاعب شطرنج إيراني يحتل مركز الوصافة في مسابقات آسيا

همدان /21 حزيران/يونيو/ارنا- قال المتحدث باسم إتحاد الشطرنج بمحافظة همدان (غربي البلاد) "حميد فروغي"، ان لاعب الشطرنج الهمداني "امير حسام جلالوند"، احرز مركز الوصافة في قسم الشطرنج السريع لمسابقات المدارس الآسيوية للشطرنج.

وقال فروغي اليوم الجمعة لمراسل ارنا، ان "امير حسام جلالوند" خسر في هذه المباراة التي تجري حاليا في اوزبكستان  امام نظيره من البلد المضيف في قسم الشطرنج السريع ليقف على المركز الثاني في مسابقات الشطرنج بين المدارس الآسيوية.
واضاف، انه تمكن "جلالوند" في مسابقات الشطرنج بين طلاب المدارس الآسيوية دون 9 سنوات للبنين من احراز المركز الثاني بعد هزيمة واحدة خلال سبع جولات من المنافسات حسب الطريقة السويسرية.

واكد ان الدورة الخامسة عشرة لمسابقات المدارس الاسيوية للشطرنج، ستستمر حتي 29 حزيران/يونيو في العاصمة الأوزبكية طشقند .

انتهي** 1453/أ م د

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