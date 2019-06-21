ايران وسويسرا تؤكدان علي تنمية التعاون العلمي والأكاديمي

وجاء ذلك خلال زيارة وفد أكاديمي إيراني يتألف من رؤساء 9 من الجامعات الكبرى وعدد من كبار اساتذة البلاد، الى سويسرا تستمر أربعة أيام.

وفضلا عن مشاركة الوفد الايراني في اجتماع انعقد بحضور وزير العلوم وروساء الجامعات والشخصيات والباحثين الأكاديميين السويسريين، تفقد كل من جامعات برن وAPFL في لوزان و ATH في زيوریخ وجامعة جنيف ومستشفي اين زل في برن والمنظمة الاوروبية للابحاث النووية ما تسمي بـ CERN في جنيف.

واشارت نائبة وزير التعليم والابحاث والابداعات في سويسرا "مارتينا هيراياما" الي التوقيع على خارطة الطريق ومذكرة التفاهم بين رئيسى البلدين خلال زياره الرئيس السويسري السابق اشنايدر امان الى طهران في عام 2017 وزياره الرئيس الايراني روحاني الي برن في حزيران 2018 وقالت ان سويسرا عازمة على متابعة وتنفيذ هذه الاتفاقيات.

واضافت انه تم استعراض سبل التعاون العلمي والجامعي بين البلدين خلال زيارة قام بها وكيل وزير التعليم ولابحاث والابداعات السويسرى "أمبرجيو "الي طهران.

واشارت الي اقامة ورشة عمل مشتركة بين جامعة اصفهان ووفد أكاديمي سويسري يضم 33 شخصا، قام بزيارة إيران نيسان/أبريل الماضي .

واعربت "هيراياما"عن ارتياحها تجاه الانجازات العلمية الملحوظة التي حققتها ايران اخيرا واعلنت رغبة بلادها لتعزيز التبادل العلمي والتعليمي مع ايران.

وشرح آملي خلال كلمته وضعية التعليم العالي في البلاد وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر سويسرا احدي شركائها الرئيسيين لتنميه التعاون العلمي والابحاث.

واعتبر روساء جامعات شريف الصناعية واصفهان وشيراز ومشهد وزنجان ومساعد جامعة العلوم الطبية التابعة لجامعة طهران خلال تفقد مختلف الجامعات السويسرية، بأن تبادل الطلاب والاساتذة وتنفيذ المشاريع المشتركة واقامة دورات تدريبية قصيرة وطويلة الامد في البلدين من اهم فرص التعاون العلمي بينهما.

وقدم روساء الجامعات السويسرية قائمة طويلة من فرص التعاون بين جامعات البلدين واعتبروا حضور الاساتذة و الطلاب الايرانيين في جامعات سويسرا بأنها فرصة لتعزيز التعاون العلمي بين البلدين؛ واصفينالطلاب الايرانيين بأنهم من أكثر الطلاب الاجانب نجاحا في سويسرا .

انتهي** 1453/أ م د