الخارجية تستدعي سفير سويسرا بطهران بصفته راعيا للمصالح الامريكية

وافاد القسم الإعلامي في وزارة الخارجية، بانه استدعي مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة أمريكا بالوزارة "محسن بهاروند" سفير سويسرا في طهران وقدمه مذكرة احتجاج رسمية بشان انتهاك طائرة امريكية مسيرة المجال الجوي الايراني واعتبر الادارة الامريكية بانها مسؤولة عن عواقب مثل هذه الاجراءات الاستفزازية.

وتم أثناء اللقاء تقديم تفاصيل حول كيفية حدوث هذا الاعتداء، بما في ذلك الإعلان عن الإحداثيات الجغرافية الدقيقة لموقع اصابة الطائرة الأميركية في اجواء ايران، وأنه تم العثور على حطام الطائرة الساقطة أيضا في المياه الإيرانية، ووضعت تحت تصرف القوات المسلحة الايرانية، وسوف يت عرضها إذا لزم الأمر.

كما دعا مساعد وزير الخارجية الى نقل هذه الرسالة بان ايران لا تريد حربا مع أي بلد، بما في ذلك الولايات المتحدة الاميركية، لكن القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية لن تطيق أي عمل عدواني وسيتم التصدي له على الفور وبشدة.

وقال ان القوات المسلحة الايرانية تقوم بضبط النفس الي أقصى حد ممكن، من اجل الحفاظ علي الامن والهدوء في منطقة الخليج الفارسي الساخنة وبحر عمان لكن اذا اتخذ الطرف الاخر اي اجراء استفزازي سوف تواجهه بالمثل والتي لايمكن التکهن بالنسبة لعواقبها وسيتعرض جميع الاطراف لخسائرها بالتأكيد.

وقال السفير السويسري في اللقاء بانه سيبلغ الرسالة الي واشنطن علي الفور.

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