غزة تستعد لـ "جمعة الأرض لا للبيع"

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي غزة للمشاركة في جمعة "الأرض مش للبيع" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن.

وقتل الكيان الصهيوني منذ انطلاق مسيرات العودة 306 فلسطيني واصاب اكثر من سبعة عشر الفا بجراح.

من جانبه قال "ماهر مزهر" القيادي في الجبهة الشعبية ان جمعة اليوم تأتي في ظرف حساس وصعب ومعقد تمر به القضية، في ظل "خنوع وتراجع مجموعة من المرتزقة المهرولين المطبعين مع الاحتلال، ممن يقدمون الولاء لهذا العدو وللأمريكيين"

وأكد في تصريح وصل مراسلنا ان مسيرات ليوم تتطلب زحفا جماهيريا كبيرا باتجاه الميادين الخمسة لمخيمات العودة، من أجل أن تقول الجماهير كلمتها؛ إن فلسطين ليست للبيع، وأنها لن نقبل بالرشوة أو بأي تنازل عن الحقوق الفلسطينية الثابتة".

وأضاف :" رسالتنا للاحتلال ان الشعب الفلسطيني البطل لن ينكسر ولن يتراجع عن الاستمرار في مسيرات العودة، حتى تحقق الأهداف التي انطلقت من أجلها".

كما وجه مزهر رسالة للعرب أكد فيها لهم أن مؤتمر البحرين، هو مؤتمر الخزي والعار ولا يمثل الشعب الفلسطيني.

انتهی**٣٨٧**1110