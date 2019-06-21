شنغهاي تعرض فيلم ايراني

وتم ترشيح مدير التصوير "حامد حسيني سنكسري، أحد مؤلفي السيناريو للفيلم المذكور، لاحراز جائزة افضل مصور سينمائي بالمهرجان.

علما، ان فيلم "بينما كنت اموت"، هو تعبير حر عن قصة تحمل نفس الاسم من" فيليام فاكنر" يروي فيها قصة ثلاثة اخوة واخت واحدة ينوون اعادة جثمان ابيهم الي قرية مسقط راسه من اجل العمل بوصيته، حيث جرت في طريقه احداث مختلفة .

وتستمر الدورة الثانية والعشرين لمهرجان شانغهاي الدولي لليفلم في الفترة ما بين ۱۵ حتي ۲۴ حزيران/يونيو في ميناء شانغهاي.

وسيتنافس فيلم" قصر شيرين "من اخراج رضا مير كريمي وفيلم" تشريح "من اخراج "سياوش شهابي" مع بقيه الافلام، في مهرجان شانغهاي الدولي .

ومن المقرر ان تعرض ۷ افلام ايرانية في مهرجان شانغهاي الدولي.

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