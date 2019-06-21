المتحدث باسم الخارجية: تم رسم خارطة الطريق للتعاون الإيراني-التركي

وأضاف موسوي في تصريح للمراسلين بعيد إجتماع وزير الخارجية محمد جواد ظريف مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو، اليوم الجمعة في فندق عباسي بمحافظة اصفهان (وسط البلاد): ان الوزيرين وقعا على خارطة الطريق المذكورة التي تشتمل على التعاون بين وزارتي خارجية إيران وتركيا على مدى عامين في مختلف المجالات.

وأوضح: بما أن هذه الوثيقة تشتمل على كافة جوانب التعاون بين وزارتي خارجية إيران وتركيا، فانها تتيح الإمكانية للوزارتين لتنظيم تعاونهما السياسي في إطارها.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الى أن مباحثات اليوم الجمعة لظريف وأوغلو أجريت في مرحلتين؛ مضيفا ان المرحلة الأولى من المباحثات جرت وراء الأبواب المغلقة، فيما حضر معاونو الخارجيتين الإيرانية والتركية في المرحلة الثانية.

وتابع، انه تمت مناقشة القضايا الاقليمية والدولية، الى جانب العلاقات الثنائية، خلال زيارة وزير الخارجية التركي الى اصفهان.

علما، ان مولود تشاويش أوغلو وصل محافظة اصفهان (وسط البلاد) أمس الخميس، حيث كان في إستقباله لدى وصوله الى مطار الشهيد بهشتي الدولي، محافظ اصفهان "عباس رضايي".

إنتهي**أ م د

