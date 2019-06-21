خطيب صلاة الجمعة في طهران: لتنتبه أميركا بالنسبة لتصرفاتها ومزاعمها

وفي جانب آخر أشار حاج علي أكبري، الى حلول الذكرى السنوية لإستشهاد الدكتور مصطفى جمران؛ قائلا، "ان هذا الرجل كان حليف الجهاد والشهادة والأدب وان جامعاتنا اليوم بأمس الحاجة الى تربية شخصيات على غرار الشهيد جمران".

وفي سياق منفصل، أشار خطيب صلاة الجمعة في طهران الى ضرورة الإلتزام بأحكام الدين الإسلامي؛ متطرقا الى الدور الرئيس للتمسك بالحجاب والحشمة والعفاف فی الحفاظ على كيان المؤسسة الأسرية ورقیها وتألقها في المجتمع.

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