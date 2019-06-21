الشعب الإيراني يرد على الدبلوماسية بالدبلوماسية وعلى الحرب بالدفاع القاطع

نيويورك / 21 حزيران / يونيو /ارنا- اعلن سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي عن توجيه رسالة الى الامين العام للمنظمة تم فيها عرض احداثيات المكان الدقيق لاصابة الطائرة الاميركية المسيرة التي كانت في المجال الجوي الايراني، مؤكدا بان ايران لا تسعى وراء الحرب لكنها تدافع عن نفسها ضد اي عدوان.