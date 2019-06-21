٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٨:١٣
Journalist: r942750
رمز الخبر 83363387
٠ Persons

المتحدث باسم الخارجية:

الشعب الإيراني يرد على الدبلوماسية بالدبلوماسية وعلى الحرب بالدفاع القاطع

الشعب الإيراني يرد على الدبلوماسية بالدبلوماسية وعلى الحرب بالدفاع القاطع

طهران/21 حزيران/يونيو/إرنا- كتب المتحدث باسم الخارجية "سيد عباس موسوي" في تغريدة له اليوم الجمعة، ان الشعب الإيراني يرد على الدبلوماسية بالدبلوماسية وعلى الإحترام بالإحترام وعلى الحرب بالدفاع المستميت.

 وأضاف موسوي اليوم الجمعة في معرض الإشارة الى تصريحات رئيس مجموعة عمل إيران بوزارة الخارجية الأميركية، "براين هوك" عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، متسائلا:"أيها السيد هوك! هل تعتبر كل تلك السنوات من الحرب والإرهاب الإقتصادي المفروض على الشعب الإيراني ونكث العهود والقرارات بالـ"دبلوماسية"؟!
إنتهى**أ م د

تعليقك

You are replying to: .
7 + 11 =