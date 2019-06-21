الشعب الإيراني يرد على الدبلوماسية بالدبلوماسية وعلى الحرب بالدفاع القاطع

وأضاف موسوي اليوم الجمعة في معرض الإشارة الى تصريحات رئيس مجموعة عمل إيران بوزارة الخارجية الأميركية، "براين هوك" عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، متسائلا:"أيها السيد هوك! هل تعتبر كل تلك السنوات من الحرب والإرهاب الإقتصادي المفروض على الشعب الإيراني ونكث العهود والقرارات بالـ"دبلوماسية"؟!
إنتهى**أ م د
طهران/21 حزيران/يونيو/إرنا- كتب المتحدث باسم الخارجية "سيد عباس موسوي" في تغريدة له اليوم الجمعة، ان الشعب الإيراني يرد على الدبلوماسية بالدبلوماسية وعلى الإحترام بالإحترام وعلى الحرب بالدفاع المستميت.
وأضاف موسوي اليوم الجمعة في معرض الإشارة الى تصريحات رئيس مجموعة عمل إيران بوزارة الخارجية الأميركية، "براين هوك" عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، متسائلا:"أيها السيد هوك! هل تعتبر كل تلك السنوات من الحرب والإرهاب الإقتصادي المفروض على الشعب الإيراني ونكث العهود والقرارات بالـ"دبلوماسية"؟!
تعليقك