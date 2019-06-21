حاجي زادة: لم نقم باسقاط طائرة أخرى للتجسس كانت تقل 35 شخصا 

وقال العميد حاجي زاده في تصريح للمراسلين على هامش عرض حطام طائرة التجسس الأميركية: ان دفاعاتنا الجوية كانت قادرة على إسقاط طائرة استطلاع ثانية من طراز P-8 كان على متنها 35 عسكريا أميركيا كانت على مقربة من الطائرة المسيرة غلوبال هوك لكنها امتنعت عن ذلك.

وأضاف: لم نسقط تلك الطائرة لأن هدفنا من إسقاط غلوبال هوك كان توجيه إنذار للإرهابيين الأميركيين.

وتابع قائلا: في الأسبوع الماضي، أعلن الأميركيون أنفسهم قبل فترة، أن إيران قد أطلقت النار علينا، ففي الحقيقة كان ذلك بمثابة ضوء تحذير ولکنهم تجاهلوه، إذا كان من المفترض أن تسقط طائرتهم في ذلك اليوم من طراز MQ-9 ، لفعلنا ذلك في نفس الوقت.

واردف بالقول، لقد أعلنا مرارًا وتكرارًا احتجاجنا عبر مسؤولي وزارة الخارجية، وأطلقنا عيارات تحذيرية، لكن الأميركيين ما زالوا یواصلون عدم الإحترام للقوانين، وفي مثل هذه الظروف، من الواضح أننا سنرد عليهم.

وصرح العميد حاجي زادة: ان التحذير الأخير للطائرة الامريكية المسيرة كان الساعة 3:55 فجراً.

وأوضح، ان مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي وجه تحذيرين قبل 10 دقائق من اسقاطها اي عند الساعة 03:55 ونظراً إلى انها دخلت اجواء البلاد جرى استهدافها من قبل وحدة تابعة لحرس الثورة الاسلامية، قمنا بتحذير الطائرة في الساعة 02:05 وفي الساعة 03:55 لكنهم لم يكترثوا لهذه التحذيرات.

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