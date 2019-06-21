مجموعة العمل المالي الدولية تمدد فترة تعليق ايران من القائمة السوداء

وفي بيان اصدرته اليوم الجمعة أمهلت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، إيران حتى تشرين الاول / أكتوبر المقبل لتعزز الإجراءات لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال حتى تتطابق مع المعايير الدولية في هذا المجال.

وأشارت مجموعة العمل إلى أنها لن تتخذ أي إجراءات تجاه إيران في الوقت الحالي.

واشادت المجموعة في بيانها بالتعهدات السياسية المتخذة على مستوى عال واجراءات ايران لاجراء اصلاحات قانونية في سياق مكافحة الارهاب والتصدي لتمويل الارهاب ، واشارت الى عدم اكتمال المسارات القانونية في المصادقة على معاهدتي باليرمو ومكافحة تمويل الارهاب واضافت، ان "فاتف" يمكنها ان تاخذ بنظر الاعتبار فقط تلك القوانين التي تتم المصادقة عليها بصورة كاملة.

ووفقا للبيان انه في حال التنفيذ الكامل للقرارات المتبقية ، ستضع "فاتف" هذه الحالات الى جانب القوانين الاخرى المصادق عليها لدراسة مسالة هل ان الاجراءات المتخذة في برنامج مبادرة ايران مطابقة لمعايير هذه المجموعة ام لا.

انتهى ** 2342