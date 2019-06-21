الطائرة الايرانية تعزز صدارتها لدوري الامم بالفوز على البرتغال

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الجمعة في مدينة اردبيل شمال غرب ايران ضمن الاسبوع الرابع لدوري الامم بالكرة الطائرة، لم يكن فوز ايران سهلا ولم تكن البرتغال لقمة سائغة اذ انهت الشوط الاول لصالحها بنتيجة 25-23 وتقدمت في الشوط الثاني ايضا الا ان ايران تداركت الموقف في اللحظات الاخيرة وفازت بهذا الشوط بنتيجة 27-25 .

وفي الشوط الثالث تقدمت البرتغال ایضا في بدايته 5-0 الا ان ايران استفاقت من غفوتها وتقدمت شيئا فشيئا ووسعت الفارق الذي بلغ في نهاية الشوط 8 نقاط (25-17 ).

وخلافا للاشواط السابقة تقدمت ايران في الشوط الرابع منذ البداية وانهت الشوط بنتيجة (25-18).

وبهذا الفوز فقد عززت ايران صدارتها لدوري الامم بالكرة الطائرة برصيد 27 نقطة من 9 انتصارات وخسارة واحدة تليها البرازيل برصيد 22 نقطة من 9 مباريات وتاتي فرنسا بالمرتبة الثالثة برصيد 22 نقطة ايضا.

اما البرتغال فتحتل المركز 13 في الترتيب في الوقت الحاضر برصيد 7 نقاط من فوزين و 8 خسارات.

وقد حققت ايران الفوز في 9 مباريات لغایة الان على؛ ايطاليا 3-1 والصين 3-0 والمانيا 3-0 والارجنتين 3-1 واليابان 3-0 وكندا 3-0 وبولندا 3-2 وروسيا 3-0 والبرتغال 3-1 فيما خسرت امام البرازيل 3-2 .

وستلتقي ايران استراليا غدا وفرنسا بعد غد في اردبيل، قبل ان تتجه الى بلغاريا لتلاقي بلغاريا وصربيا واميركا في اطار الاسبوع الخامس والاخير من مرحلة المجموعات في دوري الامم.

انتهى ** 2342