٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦
Journalist: 903559
رمز الخبر 83363589
٠ Persons

اليمن... إطلاق صاروخي "زلزال1" وتدمير طقم لقوى العدوان في قانية البيضاء

اليمن... إطلاق صاروخي "زلزال1" وتدمير طقم لقوى العدوان في قانية البيضاء

طهران / 22 حزيران / يونيو /ارنا- أطلق الجيش واللجان الشعبية اليمنية، الجمعة، صاروخين من نوع "زلزال1" على تجمعات لقوى العدوان في قانية بمحافظة البيضاء (جنوب غرب)، ودمروا طقما لهم بذات الجبهة.

وأفاد مصدر عسكري "المسيرة نت" أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخي "زلزال1" تجمعات للمرتزقة في جبهة قانية وحققت إصابة مباشرة.

وأضاف المصدر أن وحدة الهندسة تمكنت من تدمير طقم محمل بالمرتزقة بذات الجبهة مؤكدا مصرع وإصابة كل من عليه.

انتهى ** 2342

تعليقك

You are replying to: .
8 + 4 =