اليمن... إطلاق صاروخي "زلزال1" وتدمير طقم لقوى العدوان في قانية البيضاء

بغداد/22حزيران/يونيو/ارنا-أكد امام جمعة النجف الاشرف السيد صدر الدين القبانجي، ان العراق لن يكون بقرة حلوب، ولن يتقاطع مع دولة جارة يربطها مع العراق الحدود والتاريخ والثقافة، معتبرا ان اسقاط ايران لطائرة التجسس الامريكية اثبت قدرتها بالرد على أي عدوان.