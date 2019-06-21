موسكو: مستعدون لضمان مصالح إيران الاقتصادية إذا فشلت أوروبا في ذلك

وافادت "روسيا اليوم" نقلا عن "انترفاكس" ان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قال الجمعة في تصريح للصحفيين في سوتشي: "لقد قمنا بذلك وسنستمر، المشكلة الوحيدة هي أن الكميات التي يمكن أن نتسلمها من إيران بموجب اتفاق "النفط مقابل البضائع" غير مؤثرة".

وشدد المسؤول الروسي على أن إيران يجب أن تملك المجال لتصدير نفطها في نطاق مستوى صادراتها النفطية عند شهر مايو 2018 على أقل تقدير.

يذكر أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أعلنت في نهاية يناير الماضي عن إطلاق آلية "إينستكس" لتسهيل الحركة المالية والتجارية مع إيران.

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