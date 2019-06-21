٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٦
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موسكو: مستعدون لضمان مصالح إيران الاقتصادية إذا فشلت أوروبا في ذلك

موسكو: مستعدون لضمان مصالح إيران الاقتصادية إذا فشلت أوروبا في ذلك

طهران / 22 حزيران / يونيو /ارنا- أعربت روسيا عن استعدادها لضمان مصالح إيران في تصدير النفط والمجال المصرفي، في حال عدم تشغيل آلية التجارة التي أعلن إطلاقها الاتحاد الأوروبي للالتفاف على الحظر الاميركي ضد طهران.

وافادت "روسيا اليوم" نقلا عن "انترفاكس" ان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قال الجمعة في تصريح للصحفيين في سوتشي: "لقد قمنا بذلك وسنستمر، المشكلة الوحيدة هي أن الكميات التي يمكن أن نتسلمها من إيران بموجب اتفاق "النفط مقابل البضائع" غير مؤثرة".

وشدد المسؤول الروسي على أن إيران يجب أن تملك المجال لتصدير نفطها في نطاق مستوى صادراتها النفطية عند شهر مايو 2018 على أقل تقدير.

يذكر أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أعلنت في نهاية يناير الماضي عن إطلاق آلية "إينستكس" لتسهيل الحركة المالية والتجارية مع إيران.

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