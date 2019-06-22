الجمهورية الاسلامية ترتبط بلجان اقتصادية مشتركة مع اكثر من سبعين دولة اجنبية

واضاف انصاري اليوم السبت في حوار مع ارنا في اصفهان ان اكثر من 95 % من المبادلات التجارية للجمهورية الاسلامية هي مع دول الجوار والباقي مع دول اخرى مثل الصين والهند.

وبين ان الجمهورية الاسلامية استطاعت بناء علاقات تجارية جيدة مع التجار في الداخل والخارج ضمن سياسات استراتيجة تمكنها من تنمية علاقاتها التجارية مع اهم مراكز التجارة العالمية.

وأشار إلى العلاقات التجاریة مع ترکیا وقال من المتوقع ان یبلغ الحجم التجاری بين الجمهورية الاسلامية وتركيا بنهاية العام الحالي 12 مليار دولار وان الخطط اللازمة تم وضعها نظرا للتعاملات بين البلدين في مجال النفط والغاز لرفع هذا المستوى ليبلغ 30 مليار دولار.

انتهى**م م**2041**