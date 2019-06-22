٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٥
Journalist: r947691
رمز الخبر 83363862
٠ Persons

وزیر العمل:

الحظر الأمريكي يقضي على حقوق العمال والنساء الإيرانيين

الحظر الأمريكي يقضي على حقوق العمال والنساء الإيرانيين

طهران/ 22 حزيران / يونيو / ارنا – اعتبر وزير العمل والرفاه الاجتماعي الايراني محمد شريعتمداري العقوبات الأمريكية ضد الشعب الإيراني مناهضة للبشرية مؤكدا أنها أدت إلى انتهاك حقوق العمال الإيرانيين، و النساء.

و غرد شريعتمداري  على صفحته الشخصية في "توييتر" : "لقد اعترضت بشدة في قمة منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة على العقوبات المناهضة للبشرية التي تفرضها الولايات المتحدة على ايران، والتي أدت إلى انتهاك حقوق العمال الإيرانيين، خاصة النساء، كما سببت في تعرض عمل وتوظيف الإيرانيين للخطر".

وعقد مؤتمر العمل الدولي بنسخته الـ108 في الفترة 10 إلى 21 حزيران/ يونيو الحالي في مدينة جنيف السويسرية، وذلك بتمثيل ثلاثي للحكومات و المجموعات العمالية وأصحاب الأعمال.

والتقى شريعتمداري على هامش المؤتمر نظراءه السوري والبلغاري والماليزي والآذربيجاني وناقش معهم موضوعات ذات الصلة بما في ذلك نقل الخبرات والمزيد من التعاون.

كما اختير وزير العمل والرفاه الاجتماعي الايراني رئيسا لمجموعة آسيا واوقيانوسيا في منظمة العمل الدولية.

انتهى**ح ح**2041**

تعليقك

You are replying to: .
2 + 1 =