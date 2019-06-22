الحظر الأمريكي يقضي على حقوق العمال والنساء الإيرانيين

و غرد شريعتمداري على صفحته الشخصية في "توييتر" : "لقد اعترضت بشدة في قمة منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة على العقوبات المناهضة للبشرية التي تفرضها الولايات المتحدة على ايران، والتي أدت إلى انتهاك حقوق العمال الإيرانيين، خاصة النساء، كما سببت في تعرض عمل وتوظيف الإيرانيين للخطر".

وعقد مؤتمر العمل الدولي بنسخته الـ108 في الفترة 10 إلى 21 حزيران/ يونيو الحالي في مدينة جنيف السويسرية، وذلك بتمثيل ثلاثي للحكومات و المجموعات العمالية وأصحاب الأعمال.

والتقى شريعتمداري على هامش المؤتمر نظراءه السوري والبلغاري والماليزي والآذربيجاني وناقش معهم موضوعات ذات الصلة بما في ذلك نقل الخبرات والمزيد من التعاون.

كما اختير وزير العمل والرفاه الاجتماعي الايراني رئيسا لمجموعة آسيا واوقيانوسيا في منظمة العمل الدولية.

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