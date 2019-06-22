٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٩
Journalist: r942960
رمز الخبر 83364003
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في حوار مع ارنا

مسؤولة باكستانية: الاتهامات الامريكية ضد ايران تستهدف المنطقة برمتها

مسؤولة باكستانية: الاتهامات الامريكية ضد ايران تستهدف المنطقة برمتها

اسلام اباد/22 حزيران/ يونيو/ ارنا- قالت العضوة في المجلس الوطني الباكستاني وممثلة حزب انصاف الحاكم السيدة " شاندانا كلزار خان" ان اتهامات الادارة الامريكية ضد ايران بشأن الاحداث الاخيرة في الخليج الفارسي لاتصب في مصلحة المنطقة وان اي تحرك خاطئ سيؤدي الى عدم الاستقرار في المنطقة برمتها.

واضافت السيدة كلزارخان اليوم السبت في حوار خاص مع ارنا  ان الاتهامات الامريكية الموجه ضد ايران هي اجراء ضد العلاقات الدولية وتتعارض مع مصالح المنطقة.مبينة ان اتهام بلد ما بدون اجراء تحقيق وتقديم الوثائق ظاهرة، تتعارض مع المواثيق الدولية.

وصرحت  ان جميع الدول لها الحق في الدفاع عن حقوقها دوليا وان الجمهورية الاسلامية برفضها الاتهامات الامريكية طالبت باجراء تحقيق شفاف ومستقل بشأن الاحداث الاخيرة في الخليج الفارسي مبينة ان الاجراء الايراني يحظى بدعم كثير من دول العالم بما فيها باكستان.

واكدت العضوة في الحزب الحاكم الباكستاني ان تطبيق القانون هو الذي يضمن المصالح العالمية وخلافه سيؤدي الى الكثير من الآلام والكوارث البشرية.

واشارت كلزارخان الى خروج امريكا الاحادي من الاتفاق النووي وقالت ان هذا الاتفاق الذي بذلت جهودا عالمية كبيرة لتحققه كان جيدا وان خروج امريكا منه لم يصب بمصلحتها.

واكدت العضوة في المجلس الوطني الباكستاني على ضرورة تدوين آلية دبلوماسية وقانونية بحيث لا تتمكن بموجبة اية دولة نقض المواثيق والقرارات الدولية والانسحاب منها.

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