صحيفة باكستانية: ترامب هو المعتدي

وادانت الصحيفة في مقالها الافتتاحي اليوم السبت تحت عنوان "دعاة الحرب" آلية الحظر والضغوط الامريكية ضد ايران ومن ثم الاعتداء السافر لواشنطن عليها مبينة القلق العالمي حيال اجراءات ترامب.

وجاء في مقال صحيفة "نيشن" يجب على العقلاء في واشنطن الاخذ بزمام الأمور حيث ان الرئيس ترامب قام بالخروج من الاتفاق النووي واليوم يعتدي على ايران ، مؤكدة عليهم الوقوف بوجه اجراءات هذا الرئيس " المتوحش".

واضاف المقال ايضا اذا كان هناك زعيما في العالم قد وضع قواته العسكرية في مأزق فهو لم يكن سوى ترامب ذاك الشخص الذي هو وفريقه الذي يضم بولتون وبومبيو كان شعارهم وحتى قبل وصولهم الى الحكم في امريكا هو القيام بعمل عسكري من شأنه تغيير النظام في ايران , فهم قاموا باجراءات استفزازية من شأنها ان تؤدي الى تفاقم الاوضاع في المنطقة محذرة من مغبتها.

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