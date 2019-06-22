قيادي فلسطيني: ندعم إيران في مواجهة المشروع الامريكي بالمنطقة

وأضاف أبو عودةفي تصريح خاص لمراسل ارنا " أننا نقف أمام فسطاطين، الأول محور المقاومة الممتد من فلسطين ولبنان وطهران، والثاني محور المنبطحين الذي يمثل النظام العربي الرسمي".

وتابع :"نحن ندعم الجيش الايراني، والحرس الثوري الايراني في مواجهة المشروع الأمريكي التصفوي في المنطقة"، مؤكدا على أن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت قوة الردع أمام ضربات الحرس الثوري الايراني".

وأردف " نحن في فصائل المقاومة ندعم كل الجهود التي تستهدف وتسقط كل خيارات الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الصهيوني في المنطقة".

ووجه أبو عودة رسالة لكل قوى الظلم والاستكبار في العالم والمتمثل في الولايات المتحدة والعدو الصهيوني والنظام العربي الرسمي :" أن الارض ليس للبيع.. والقدس ليس للبيع .. وسنفشل ونسقط كل جهود تصفية القضية الفلسطينية".

واعتبر مؤتمر البحرين تآمري على القضية الفلسطينية ومحاولة لإعطاء العدو الصهيوني الشرعية في المنطقة، مشددا "أننا في محور المقاومة وأحرار العالم سنتصدى لصفقة القرن ومواجهة الانظمة الخائنة.

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