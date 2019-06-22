ضبط ۱.۵ طن من المخدرات في المحافظة المركزية

وقال ملك حسيني اليوم السبت في تصريح للإعلاميين، انه تم خلال الفترة المذكورة القبض على 5 الاف و100 شخص من المهربين والمدمنين واعضاء عصابات تهريب المخدرات .

واضاف ان معظم المخدرات التي تم ضبطها في المحافظة المركزية كانت من مدن ساوه واراك ودليجان.

واكد، انه تم خلال العام الماضي ضبط 6 الاف و500 كلغ من المخدرات من قبل قوات شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة المركزية والقبض علي 13 الفا من المهربين و المدمنين.

علما، انه تمت تسمية هذا الاسبوع (الفترة ما بين 21 حتى 28 حزيران/يونيو) اسبوعا لمكافحة المخدرات في التقويم الإيراني.

انتهي** 1453/أ م د