٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٦:٣٩
Journalist: 145324
رمز الخبر 83364563
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ضبط ۱.۵ طن من المخدرات في المحافظة المركزية

ضبط ۱.۵ طن من المخدرات في المحافظة المركزية

أراك/ 22 حزيران/يونيو/ارنا- قال أمين المجلس التنسيقي لمكافحة المخدرات في المحافظة المركزية "احمد ملك حسيني"، انه تم ضبط طن و500 كلغ من انواع المخدرات خلال الثلاثة أشهر الاولي للعام الحالي (الإيراني-بدأ من 21 آذار/مارس) بهذه المحافظة.

وقال ملك حسيني اليوم السبت في تصريح للإعلاميين، انه تم خلال الفترة المذكورة القبض على 5 الاف و100 شخص من المهربين والمدمنين واعضاء عصابات تهريب المخدرات .

واضاف ان معظم المخدرات التي تم ضبطها في المحافظة المركزية كانت من مدن ساوه واراك ودليجان.

واكد، انه تم خلال العام الماضي ضبط 6 الاف و500 كلغ من المخدرات من قبل قوات شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة المركزية والقبض علي 13 الفا من المهربين و المدمنين.
علما، انه تمت تسمية هذا الاسبوع (الفترة ما بين 21  حتى 28 حزيران/يونيو) اسبوعا لمكافحة المخدرات في التقويم الإيراني.

انتهي** 1453/أ م د

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