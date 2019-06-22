وزارة الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي

وأكد رئيس دائرة الخليج الفارسي بوزارة الخارجية الايرانية خلال هذا اللقاء أن الجمهورية الاسلامية الايرانية لاتقبل تقدم التسهيلات للقوات الأجنبية من أجل أي اعتداء على الحدود المائية والبرية والجوية لإيران وأن الدول لايمكنها التنصل من مسؤوليتها في مثل هذه الحالات.

يذكر ان الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري استهدف واسقط فجر الخميس الماضي طائرة اميركية مسيرة بعد اختراقها المجال الجوي الايراني قبالة منطقة "كوه مبارك" بمحافظة هرمزكان جنوب ايران.

واثر انتهاك الطائرة الاميركية المسيرة للمجال الجوي الايراني اتصل مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي هاتفيا على الفور بالسفير السويسري في طهران بصفته راعيا للمصالح الاميركية في ايران وابلغه احتجاج ايران الشديد على الحكومة الاميركية لانتهاك الطائرة الاميركية المسيرة المجال الجوي الايراني وقال، هناك أدلة لا يمكن إنكارها على أن الطائرة كانت في المجال الجوي الإيراني بل إن قطعا من حطامها قد تم العثور عليها في مياه إيران الإقليمية.

واكد مساعد الخارجية الايرانية بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تدعو للحرب والاشتباك في المنطقة الخليج الفارسي ، وحذر من اي خطوة غير مدروسة من جانب القوات الاميركية وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعمل بحزم في الدفاع عن مجالها الجوي ومياهها وترابها ولن تتردد في ذلك لحظة واحدة.

انتهى**2018