٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٩:٢٢
Journalist: 205454
رمز الخبر 83364812
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بروجردي : يتعيّن على أمريكا تحمل مسؤولية عملها التجسسي

بروجردي : يتعيّن على أمريكا تحمل مسؤولية عملها التجسسي

طهران/ارنا- أدان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوری الاسلامی "علاء الدین بروجردی" اقتحام طائرة التجسس الأميركية المسيرة "غلوبال هوك" المجال الجوي للجمهورية الإسلامية، قائلا : كان هذا هجومًا واضحًا وعلى الولايات المتحدة الامريكية أن تتحمل مسؤولية هذا الإجراء.

واعتبر بروجردی هذا العمل الامریکی انتهاکا للقانون الدولی؛ موکدا انه ينبغي على الأمريكيين أن يعلموا بأن إيران ليست مثل الدول الاخرى في المنطقة، التي يتم اقتحام وانتهاك مجالها الجوی بسهولة عبر طلعات جوية تجسسية.

و اضاف : ان الحرس الثوري وجيش الجمهورية الإسلامية يتمتعان بقوة استشراف ومراقبة فائقة مع استخدام تقنيات فريدة من نوعها للرد بدقة وفي الوقت المحدد على كافة الاعتداءات.

و تابع عضو لجنة الامن القومي النيابية : كما يتعيّن على دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي دولة اخرى أتاحت قواعد عسكرية للولايات المتحدة من خلال استخدام أراضيها لانتهاك حدود جمهورية الإسلامية، ان تعي بأنها شريكة في هذه الجريمة وعليها تحمل مسؤولية ذلك ايضا.

انتهی**2054/ ح ع **

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