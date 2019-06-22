إدعاء ترامب بالغاء الهجوم الأميركي بسبب إطلاعه على العدد المحتمل للقتلى لا أساس له من الصحة

وأشار إسماعيلي الى "إتفاق البيت الأبيض على تنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران"؛ مؤكدا انه بطبيعة الحال تم استعراض تداعيات ذلك وعليه فان ما يدعيه ترامب من أن "إلغاء الهجوم في دقائقه الأخيرة جاء نتيجة لعلمه بعدد القتلى فيه"، لا أساس له من الصحة.

وتابع مساعد شؤون العلاقات والإعلام في مكتب رئاسة الجمهورية في تغريدته: يبدو أنه تم إبلاغه (ترامب) أيضا بمعارضة الحلفاء الإقليميين والوثائق الدامغة حول تحليق الطائرة الأميركية المسيرة في سماء إيران.

إنتهي**أ م د

