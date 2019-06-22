سفير بريطاني سابق : لندن تحمل رسالة هامة حول اينستكس الى طهران

وفي تصريح لاذاعة "الـ بي سي" البريطانية اليوم السبت، اضاف دالتون انه "من المرتقب ان يوصل المبعوث البريطاني رسالة الى ايران مفادها الدعوة الى ضبط النفس وذلك نظرا للتغيّر المهم والوشيك في آلية اينستكس بهدف دعم التعامل التجاري في اطار القضايا الانسانية مع ايران".

وتوقع الدبلوماسي البريطاني الاسبق، ان الآلية المالية الاوروبية ستدخل حيّز التنفيذ قريبا؛ مبينا انها رسالة مهمة بشأن عدم منع ايران من الدعم الاوروبي.

وتابع دالتون : ربما كان من الافضل ان تبعث المانيا وفرنسا وبريطانيا معا رسالة شاملة الى ايران.

واعلنت وزارة الخارجية البريطانية في وقت سابق من اليوم السبت، ان مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق اوسطية "اندرو موريسون" سيتجه الى طهران "لإجراء مباحثات بناءة وشفافة مع ايران"؛ على حد تعبير الخارجية البريطانية.

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