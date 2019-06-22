٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٩:٠٤
Journalist: 937529
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رئيس وزراء ماليزيا يحذر من تداعيات الاستفزازات الامريكية ضد ايران

رئيس وزراء ماليزيا يحذر من تداعيات الاستفزازات الامريكية ضد ايران

طهران / 22 حزيران /يونيو / ارنا – اكد رئيس وزراء ماليزيا "مهاتير محمد" ان امريكا تستفز ايران؛ محذرا الاخيرة من تداعيات الحسابات الخاطئة التي من شانها ان تؤدي الى حرب عالمية.

وفي تصريح لقناة الـ "سي ان بي سي" التلفزيونية، اوضح مهاتير محمد حول "الطرف المسؤول عن الحسابات الخاطئة"، قائلا : بحسب معلوماتي فإن امريكا هي من يقوم بكافة الاجراءات الاستفزازية.

وتابع : في بادئ الامر انسحب هؤلاء من الاتفاق النووي واليوم يرسلون سفنهم القتالية الى الخليج الفارسي، وذلك فضلا عن اجراءاتهم الاستفزازية ضد ايران.

وحذّر رئيس وزراء ماليزيا، من ان الحرب الذي يسعى هؤلاء وراءها لن تقتصر على ايران وامريكا فحسب بل ستكون حربا عالمية.

وفي جانب اخر من تصريحاته، حذر مهاتير محمد من تداعيات اي مواجهة عسكرية على اسعار الطاقة؛ عازيا اسباب ذلك الى استهداف ايران بوصفها واحدة من الدول الكبري المصدرة للنفط في العالم.

وخلص رئيس وزراء ماليزيا المخضرم الى ان الحظر المفروض على ايران يشكّل حظرا على ماليزيا ايضا، لانه يمنع الاخيرة من استمرار التعامل مع ايران بوصفها شريكا تجاريا جيدا لها.

انتهى ** ح ع   

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