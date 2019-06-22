سفير فرنسا السابق في طهران: ترامب إنتهج ستراتيجية خاطئة تجاه إيران

وفي حوار له مع قناة فرانس-24 الإخبارية أضاف نيكولو اليوم السبت، انه لطالما كان التوتر سائدا بين إيران وأميركا منذ إنتصار الثورة الإسلامية الإيرانية في العام 1979؛ مضيفا "ان نبأ إسقاط إيران طائرة أميركية مسيرة ليس بموضوع جديد؛ لأننا شهدنا قبل هذا إجراء أفظع من قبل أميركا ضد طائرة ركاب إيرانية".

وأوضح: ان الأميركيين قاموا باسقاط طائرة إيرانية غير عسكرية في العام 1984 وزعموا بأنهم أخطئوا ولكن تبين بعد ذلك بأن توضيحاتهم لم تكن صحيحة.

وفيما يخص إقتراح أميركا بشأن التفاوض بلا قيود مع إيران قال: بحسب رأيي، ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، راح يرتكب نفس الخطأ في استخدام أسلوب الجزرة والعصا، في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، عندما كنت سفيرا لفرنسا لدى إيران؛ مضيفا ان ترامب يعمل على حشد قواته في المنطقة وتصعيد الحظر ضد إيران ويقول في نفس الوقت، انه يرغب في الحوار مع معها وتابع، "ان هذه الستراتيجية خاطئة تماما وأنا أعتقد ان إحتمال عودة طهران الى طاولة التفاوض ضئيل جدا مع السياسة الحالية لواشنطن".

يذكر ان الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري اسقط فجر الخميس طائرة اميركية مسيرة بعد اختراقها اجواء البلاد قبالة منطقة "كوه مبارك" بمحافظة هرمزكان جنوبي ايران.

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