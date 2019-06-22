تعزيز العلاقات بين كرواتيا وإيران يتيح فرصا جديدة للبلدين

وخلال لقائه اليوم السبت محافظ فارس (جنوب) "عنايت الله رحيمي" في مدينة شيراز عاصمة المحافظة، أعرب دراغا شتامبوغ عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع إيران لا سيما محافظة فارس، بالنظر الى القواسم المشتركة المتوفرة بين إيران وكرواتيا.

وقال، ان كرواتيا وعلى غرار الكثير من الدول تعتبر أنواع الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية بأنه "حظر جائر".

وأشار السفير الكرواتي الى القواسم الثقافية المشتركة بين بلاده ومحافظة فارس؛ قائلا: اننا نتطلع الى إبرام عقد توأمة بين واحدة من المدن الكرواتية وشيراز.

من جانبه، لفت محافظ فارس الى أن تعزيز العلاقات السياحية في ضوء الحظر الجائر المفروض على إيران، يعد من الطاقات الجيدة التي تسهم في النهوض الشامل بالعلاقات الثنائية مع الدول الأخرى لا سيما كرواتيا.

واعتبر القواسم الثقافية العديدة بين إيران وكرواتيا بأنها تشكل أرضية جيدة لتعزيز العلاقات بين البلدين وأضاف، ان محافظة فارس وبفعل ما تتمتع به من طاقات هائلة في مختلف الأبعاد التاريخية والثقافية والإقتصادية، تسمى بـ"إيران الصغيرة".

ووصف إيران وشعبها بـ"المتطلعة للسلام" وبين، ان إيران كانت تهتم على الدوام بالقيم الإنسانية للشعوب ولم تكن على الإطلاق البادئة لأي نزاع أو حرب على مدى الـ200 عام الأخيرة.

وبناء على طلب السفير الكرواتي بشأن إجراء تحقيق حول اللغة والثقافة بين البلدين، إقترح رحيمي تشكيل لجنة مشتركة بين كلية التاريخ وكلية اللغات واللسانيات وكذلك قسم الانثروبولوجيا بجامعة شيراز مع القائمين على إجراء هذا المشروع البحثي في كرواتيا.

كما أشار الى أن كرواتيا تستطيع كذلك إرساء التعاون مع محافظة فارس في مجال تبادل الطلاب والأساتذة والأطباء وتوفير فرص دراسية مع المراكز العلمية والطبية بالمحافظة.

وأكد رحيمي، لا شك ان تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية والثقافية بين كرواتيا ومحافظة فارس يصب في مصلحة الجانبين.

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