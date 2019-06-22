مسؤولون روس يستنكرون تهديدات ترامب ضد ايران

وكتب النائب الاول لرئيس مجلس الشيوخ الروسي للشؤون الدفاعية " "فرانتس كلينتسوفيج" في حسابه على موقع "فيس بوك" اليوم السبت، "انه من الطبيعي ان نراقب تصريحاتنا، الامر الذي لا يلتزم به ترامب...".

واضاف كلينتسوفيج : انني قلق جدا من ان ايران وعلى خلفية تصرفات ترامب تقرر تغيير مسارها والانسحاب من الاتفاق النووي.

وتابع : يتعيّن علينا ان لا ننسى بأن اجراءات ترامب ضد ايران ستحثّ الدول الاخرى على السعي لامتلاك القنبلة النووية؛ بما يؤدي الى المساس بمعاهدة الحدّ من الانتشار النووي بوصفها احدى المكونات الرئيسية لمنظومة الامن الدولي.

الى ذلك، وصف نائب لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، "يوري شفيتكين" تصريحات ترامب ضد ايران بانها غير مسؤولة و واهية.

واضاف شفيتكين : ان ترامب لا يدرك مسؤوليته امام المجتمع الدولي من ان قراره ربما سيؤدي الى كارثة عالمية.

وبحسب المسؤول البرلماني الروسي، ان الخلافات بين طهران و وشنطن ستوجه ضربة قاصمة الى العديد من الدول ولاسيما تلك التي تستورد النفط من ايران.

واكد شفيتكين ان ترامب يسعى في خضم هذه التطورات ومن خلال مواقفه كرجل اعمال وليس رئيس بلد، الى استخدام سياسة الرهاب وافتعال الازمات لتحيق مآربه.

في سياق متصل، كان رئيس الجمهورية الروسي فلاديمير بوتين ومساعد وزير الخارجية في حكومة موسكو "سرغئي ريابكوف" الى جانب المتحدث باسم الكرملين "ديميتري بيسكوف"، قد حذروا امريكا من اتخاذ اي اجراء عسكري ضد ايران.

انتهى ** ح ع