ظريف يعرض احداثيات مكان اسقاط طائرة التجسس الاميركية داخل الاجواء الايرانية

ونشر ظريف في صفحته على تويتر، عدة خرائط تبين انتهاك طائرة التجسس الاميركية المسيرة "غلوبال هاوك" الاجواء الايرانية، وانها عندما تم استهدافها كانت تحلق داخل المجال الجوي الايراني.

وكتب ظريف: من اجل المزيد من التفاصيل العينية بشأن مسار وموقع الطائرة العسكرية المسيرة الاميركية التي أسقطتها ايران يوم الخميس، ومنطقة المياه التي كانت تحلق فوقها، شاهدوا الخرائط والاحداثيات. فليس هنالك اي شك بشأن المكان الذي سقطت فيه.

دليل الخارطة:

الخط الازرق: الطائرة المسيرة

الخط الاحمر: المياه الاقليمية الايرانية

الخط الاخضر: خط المبدأ للمياه الاقليمية الايرانية

النقاط الصفراء: التحذيرات الراديوية المرسلة من قبل ايران

النقطة الحمراء: نقطة استهداف الطائرة المسيرة

وفي تغريدة اخرى نشر ظريف خارطة للعالم تم فيه تحديد مكان اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة وكذلك حدود ايران وحدود اميركا بالخط الاصفر.

وكان ظريف قد كتب في تغريدة سابقة على تويتر يوم الخميس: ان الطائرة الاميركية المسيرة انطلقت في الساعة 00:14 فجر الخميس بالتوقيت المحلي (السابعة و 44 دقيقة مساء الاربعاء بتوقيت غرينتش) من الامارات العربية المتحدة في وضع التخفي، وانتهكت المجال الجوي الايراني. وقد تم استهداف هذه الطائرة في الساعة 04:45 فجر الخميس بالتوقيت المحلي (00:15 فجرا بتوقيت غرينتش) في الاحداثيات الجغرافية (خط طول 57 درجة و02 دقيقة و25 ثانية شرقا ودائرة عرض 25 درجة و59 دقيقة و43 ثانية شمالا) قرب منطقة "كوه مبارك". وقد انتشلنا اجزاء من الطائرة الاميركية المسيرة الاميركية من مياهنا الاقليمية، اي في نفس المكان الذي اسقطت فيه.

انتهى ** 2342