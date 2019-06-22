اليابان تتوج بلقب بطولة شباب آسيا بكرة الصالات

وحضر المباراة جمهور غفير من ابناء الجالية الافغانية الذي تقاطروا لمشاهدة المباراة وشد ازر منتخب شبابهم الذي حقق انجازا كبيرا غير مسبوق في تاريخ الرياضة ببلادهم بوصوله الى المباراة النهائية لهذه اللعبة.

وسجل تاكاهاشي يوداي (9) وأوساوا ماساشي (16) وهيروشي تابوتشي (38) أهداف اليابان، في حين أحرز رضا حسينو (34) هدف أفغانستان.

وكان منتخب اليابان تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من مباراتين، حيث فاز على طاجيكستان 3-1 وعلى فيتنام 2-1، وفاز في ربع النهائي على العراق 2-0 وفي قبل النهائي على إيران حاملة اللقب 8-4 بعد التمديد.

في المقابل حصل منتخب أفغانستان على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط من مباراتين، بعدما فاز على هونغ كونغ 6-1، وخسر أمام إيران 2-3، وفاز في ربع النهائي على تايلاند 3-2 وفي قبل النهائي على إندونيسيا 4-3 بعد التمديد.

وأقيمت يوم السبت أيضاً مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع حيث تغلبت إيران المضيفة وحاملة اللقب على إندونيسيا 9-1.

انتهى ** 2342