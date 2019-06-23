توقع اتفاق للتعاون بين المناطق الحرة في ايران وغانا

ووقع الاتفاق مستشار رئيس الجمهورية امين المجلس الاعلى للمناطق الحرة مرتضى بانك والمدير التنفيذي الاعلى للمناطق الحرة في جمهورية غانا مايكل اوكي بافي.

وخلال مراسم التوقيع على الاتفاق اشار "بانك" الى طاقات المناطق الحرة في تنمية اقتصاد البلاد وقال، ان بدء التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين المناطق الحرة في ايران وغانا يمكنه تسهيل وصول الدول الافريقية الى منتوجات هذه المناطق وان يشكل طريقا جديدا للتبادل التجاري بي البلدين.

من جانبه تحدث مساعد شؤون الانتاج والتصدير والتكنولوجيا في امانة المجلس الاعلى للمناطق الحرة في ايران اكبر افتخاري عن امكانيات تفعيل التعاون المشترك بين الناشطين الاقتصاديين في المناطق الحرة للبلدين وقال، ان ايران تتابع مسارا جديدا وناجحا في مجال الشركات المعرفية حيث يمكن لهذه الشركات والطاقات العلمية في البلاد ان تشكل مجالات للتعاون المشترك.

بدوره اعتبر مساعد الشؤون الثقافية والسياحة والصناعات الابداعية في امانة المجلس الاعلى للمناطق الحرة الايرانية محمد رضا رستمي، تنظيم الاسابيع الثقافية بين ايران وغانا وصادرات الاشياء الثقافية والصناعات اليدوية بين البلدين امرا مساعدا في استقطاب السياح بينهما.

يذكر ان المدير التنفيذي الاعلى للمناطق الحرة في غانا كان قد وصل الجمعة الى طهران عبر مطار "الامام الخميني (رض)" بطهران وتفقد امكانيات المنطقة الحرة في مدينة المطار ومن ثم اجرى السبت في طهران محادثات مع مسؤولي امانة المجلس الاعلى للمناطق الحرة في البلاد، ليتوجه بعدها الى جزيرة كيش جنوب البلاد للاطلاع على امكانياتها التجارية والاقتصادية.

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