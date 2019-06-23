٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٢
Journalist: 903559
رمز الخبر 83365230
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محافظ البنك المركزي: نسعى لتخفيف الضغوط عن الطبقة الفقيرة وتعزيز العملة الوطنية

محافظ البنك المركزي: نسعى لتخفيف الضغوط عن الطبقة الفقيرة وتعزيز العملة الوطنية

طهران / 23 حزيران / يونيو /ارنا- اكد محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي بان البنك يسعى لتخفيف الضغوط المعيشية عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع وتعزيز العملة الوطنية.

وفي حوار مع القناة الاولى للتلفزيون الايراني الايراني مساء السبت قال بانك، انه ومع ارتفاع سعر العملة الصعبة اصبح الضغط الرئيس الناجم عن ذلك على عاتق الطبقات الفقيرة والمتوسطة الا انها كان ذا اثر ايجابي على الطبقة الغنية.

واضاف، ان هذا الامر يشكل هاجسا للحكومة لذا فاننا نسعى لتخفيف الضغوط عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة الى ادنى حد ممكن وان لا نسمح بتدهور الامور.

وقال همتي، ان ترامب قال باننا نريد ان نعيد العزة للايرانيين ويبدو ان انه ادرك اخيرا بانه لا يمكنه ان يسلب من ايران عظمتها.

واكد بان البنك المركزي لن ينتفع من وراء ارتفاع العملة الصعبة وذلك لتوفيره السلع الاساسية بسعر العملة الصعبة المدعوم (4200 تومان للدولار الواحد)، واكد بان الحكومة لا تفعل ما من شانه ارتفاع سعر العملة الصعبة وقال، انه حينما يرتفع سعر العملة الصعبة ترتفع اسعار الوحدات السكنية والسيارات لذا فان الحكومة لا تفعل هذا الامر.

يتبع ** 2342

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