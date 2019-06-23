٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠
Journalist: r947691
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الصادرات غير النفطية من ميناء جابهار تنمو بنسبة ۱۰۰ في المائة

الصادرات غير النفطية من ميناء جابهار تنمو بنسبة ۱۰۰ في المائة

جابهار/۲۳ حزيران / يونيو / إرنا - قال المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق ايران) "بهروز آقائي" إن صادرات البضائع غير النفطية من ميناء جابهار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي شهدت نموا بنسبة ۱۰۰ بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الأحد، أضاف آقائي أن تفريغ وشحن البضائع بعد افتتاح المرحلة الأولى من ميناء شهيد بهشتي في جابهار شهد نموا ملحوظا، بحيث ارتفعت نسبة تفريغ وشحن أنواع مختلفة من المنتجات النفطية والبضائع غير النفطية في ميناء جابهار منذ بداية العام الحالي إلى ۳۷ في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتابع المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوجستان ان نسبة تراود السفن التجارية في هذا الميناء ارتفعت أيضا إلى ۲۹ بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.

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