مصير الذهب الأسود في أسبوع الهبوط والارتفاع

اسعار النفط، التي بدأت تفقد حساسيتها تجاه الأحداث في الشرق الأوسط، باتت يوم الخميس غير قادرة على الصمود امام ارتفاع الأسعار بعد دخول طائرة الدرون لأمريكية إلى المجال الجوي الإيراني وسقوطها.

حدث هذا في الوقت الذي كانت أسعار النفط قد هبطت الى مايقرب من 60 دولارا للبرميل في الأسبوع الماضي، ويعتقد الخبراء والناشطون في المنطقة أنه إذا عادت الأسعار إلى 50 دولارا ، فلربما يستمر الهبوط إلى 40 دولارا.

ومع ذلك، فإن أحداث يوم الخميس قد بددت بعض المخاوف بشأن انخفاض الأسعار، وحتى عززت من الأمل بارتفاع الاسعار الى 100 دولار للبرميل في اسواق النفط.

فجر يوم الخميس، تم إسقاط طائرة امريكية بدون طيار بعد انتهاكها المجال الجوي الإيراني. كانت هذه بداية القصة التي تسببت في ارتفاع مؤشر النفط الأمريكي بأكثر من 5 في المائة في ذلك اليوم. بعد تحطم الطائرة المسيرة، زعمت امريكا أن الطائرة كانت تحلق في المياه الدولية ، لكن إيران أعلنت أنها انتهكت المياه الإقليمية الإيرانية، وحتى ان ايران قامت بعرض اجزاء من حطام الطائرة بعد انتشالها من المياه الدولية.

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