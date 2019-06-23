سنتابع انتهاك طائرة التجسس الأمريكية لمجالنا الجوي قانونيا

موسكو / 22 حزيران / يونيو / ارنا – حذّر برلمانيون روس الى جانب عدد من كبار المسؤولين في هذا البلد، حذروا امريكا من شنّ اي اعتداء على ايران، كما استنكروا تهديدات الرئيس الامريكي دونالد ترامب لطهران؛ مؤكدين ان اي هجوم ضد ايران ولو كان صغيرا سيطال العالم اجمع.