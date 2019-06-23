سنتابع انتهاك طائرة التجسس الأمريكية لمجالنا الجوي قانونيا

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاحد، أضافت جنيدي أن انتهاك الحدود المائية والبرية والجوية مرفوض بكل الأحوال، مردفة: ولكن يجب توخي الحذر في كل الظروف ويجب أيضا بذل الجهود اللازمة لتجنب نشوب الحرب.
**ح ح**۱۰۴۹
طهران / ۲۳ حزيران/ يونيو / إرنا - قالت مساعدة رئیس الجمهوریة للشؤون القانونیة لعيا جنيدي إن قيام الولايات المتحدة في ارسال طائرة تجسس مسيرة إلى المجال الجوي الايراني يُعدّ انتهاكا للقانون الدولي من جانب واشنطن وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية في هذا الصدد، مؤكدة على ضرورة تجنب الحرب.
وفي تصريح للصحفيين اليوم الاحد، أضافت جنيدي أن انتهاك الحدود المائية والبرية والجوية مرفوض بكل الأحوال، مردفة: ولكن يجب توخي الحذر في كل الظروف ويجب أيضا بذل الجهود اللازمة لتجنب نشوب الحرب.
**ح ح**۱۰۴۹
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