محلل امريكي: تهديدات ترامب ضد ايران خاوية

واشار دبليو دين اليوم الاحد في حوار مع ارنا الى تفاقم حدة التوترات في الخليج الفارسي والاتهامات الامريكية لايران واضاف : انهم يرددون دائما " جميع الخيارات على الطاولة" هذا هراء ويجب القول لهم كفوا عن ذلك.

وفيما يتعلق بهدف الادارة الامريكية من تكرار هذه التهديدات قال الخبير العسكري: ان هذا الكلام هو مناورة اعلامية الهدف منها تضليل الرأي العام الامريكي لاظهار ايران على انها تهديد حقيقي في المنطقة.

واعتبر اعلان امريكا ارسال الف عسكري الى الخليج الفارسي بانه جزء من الحرب النفسية الامريكية ضد ايران وقال ان ارسال الف جندي هو اجراء رمزي صرف، مبینا ان المهم لترامب هو الضجيج الاعلامي لهذا الاجراء الذي بدأه منذ اليوم الاول لحملته الانتخابية.

واضاف الناشط الاعلامی فی الشؤون العسکریة انه وبعد الانتهاء من هذا الضجيج الاعلامي ثبت ان الجنود الالف هم "قوات استخبارات" وليس قوات خاصة كما زعموا وان كل هذا الضجيج كانت اخبار مفبركة لاظهار ترامب على انه قائد عسكري قوي.

واعتبر ادعاء ترامب وكذلك مقطع الفيديو الذي نشره البنتاغون حول ضلوع ایران في حادث الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان بانها لعبة اخرى يلعبها الاعلام واضاف ان هكذا الغام بحرية عند نصبها على جدار السفن فيمكن تفجيرها عن بعد وهذا يشكل تهديدا كبيرا للبحارة الايرانيين.

وصرح الخبیر العسکری ان البنتاغون اعتبر فيديو القوات الایرانیة وهي تقوم بتفکیك اللغم البحري وثیقة لضلوع ایران في الهجوم ولکنه لم یجب على سؤال حول هدف ايران من هذا العمل؟

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