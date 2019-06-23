٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٤
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رمز الخبر 83365654
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رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي تحضر جلسة مجلس الشوری الاسلامی

رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي تحضر جلسة مجلس الشوری الاسلامی

طهران/ ۲۳ حزيران/يونيو/ارنا- شهدت الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد حضور رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي السيدة غابرييلا كويفاس بارون.

ورحب عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي "علي اصغر يوسف نجاد" بحضور رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي في الجلسة العلنية لمجلس الشورى.

ووصلت بارون الى طهران امس السبت ومن المقرر ان تجري محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين في البلاد بمن فيهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني.

كما ستجري بارون لقاءات منفصلة مع كل من اعضاء اللجنة النسائية النيابية في ايران، واعضاء المجلس التنفیذي للمجموعة البرلمانیة الإيرانية لدى الاتحاد البرلماني الدولي.

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