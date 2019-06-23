مسؤول باكستاني: التاريخ الامريكي مليء بالاخطاء الاستراتيجية

واضاف السناتور عبدالقيوم خان اليوم الاحد في حوار مع ارنا ان الادارة الامريكة يجب عليها ان تعرف جيدا ان مصالحها لاتكمن في تهديد مصالح الدول الاخرى.

وبين ان امريكا هاجمت كل من فيتنام والعراق وافغانستان ولكن النتيجة كانت مجموعة اخطاء اضيفت الى اخطاء البيت الابيض وقال ان الادارة الامريكية هي وراء جميع التوترات في العالم وهي من يسبب الآلام للمجتمع الدولي.

واكد عضو مجلس الشيوخ الباكستاني ان على امريكا ان لا تقوم بتهديد الدول اذا كانت صادقة في دعوتها للسلام العالمي.

وادان السناتور الباكستاني الحظر الامريكي الجائر ضد الشعب الايراني واضاف ان ايران لم تكن يوما ما وراء امتلاك الاسلحة النووية وان برامجها سلمية ولكن السبب الرئيس لمعاداتها هو عدائها للكيان الصهيوني والدفاع عن المظلومين في العالم وخاصة الشعب الفلسطيني.

انتهى**م م**۱۰۴۹