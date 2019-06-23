تطوير الدبلوماسية البرلمانية خطوة في تعزيز العلاقات بين الحكومات

واشار كاظم جلالي، خلال لقائه رئيس الاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، "غابرييلا كويفاس بارون" ، الى التغييرات في هيكل الاتحاد البرلماني الدولي خلال فترة الإدارة الجديدة، واصفا هذه التطورات، مهمة وحيوية في عملية النهوض بأهداف هذا الاتحاد، ودعا إلى توسيع أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي من أجل المساهمة في السلام والأمن في العالم.

وأشار إلى الابتكارات التي تمت في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، معربا عن أمله أن تشهد التغييرات التي حدثت والتعاون المتزايد الى المزيد من لعب البرلمانات دورا في الشؤون الدولية.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، على أهمية دور البرلمانات في تطوير العلاقات بين الدول، قائلا إن برلمانات الدول تنبثق من الشعوب، مما يجعل الدبلوماسية البرلمانية منبرا للحوار بين الدول لتطوير التعاون.

وتابع جلالي، إن دول العالم تواجه نزاعات في مناطق مختلفة، والتي يمكن حلها باستخدام قدرة الدبلوماسية البرلمانية.

ووصف دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المعادلات الدولية والإقليمية بالمهم وبانه يحظى بالاهمية، وقال، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كدولة آمنة ومستقرة بقدراتها الخاصة، تلعب دوراً هاماً في حل المشكلات الإقليمية.

من جانبها قالت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، أن شخصيتين اثنين من ايران، بمن فيهم كاظم جلالي، لديهما مقعد في هيكل مجلس إدارة الاتحاد وقدموا ترتيبات فعالة وقيمة للغاية لتعزيز السلام والأمن و الاستقرار في جميع أنحاء العالم.

ونوهت "غابرييلا كويفاس بارون" الى الدور الهام لممثلي العالم في تحقيق السلام العالمي، مضيفة أن رئيس البرلمان الإيراني لعب دورا مهما في تشكيل التعددية في الاتحاد البرلماني الدولي، واسناد ودعم شؤون هذا الاتحاد، داعية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى تعزيز واستمرار هذه السياسة.

ووصلت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي الى طهران يوم امس، للقاء المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمن فيهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف وكذلك علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي.

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