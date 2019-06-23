اللواء رشيد: لا نسعى للحرب لكن سندافع عن مصالحا بقوة

وأفادت ارنا بأن اللواء غلام علي رشيد قال اليوم الاحد في كلمة خلال زيارة ميدانية لمركز القيادة والتحكم والرادرات والمنظومات الصاروخية للقوات الجو-فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية، ان الجمهورية الاسلامية اليوم في مواجهة استراتيجية ضد التحالف الثلاثي أمريكا والكيان الصهيوني والسعودية من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقليمي.

واضاف، يجب على الادارة الامريكية ان تتجنب السلوك الخاطىء في المنطقة وان تتصرف بمسؤولية للحفاظ على أرواح القوات الامريكية وعدم المخاطرة بهم ففي حال وقوع اشتباك في المنطقة فلن يتمكن اي بلد من التحكم في نطاقها وتوقيتها.

وتابع، نحن لا نسعى للحرب ولكن سندافع بكل قوة عن مصالح الشعب الإيراني ضد أي تهديد أو اعتداء.

ونوه اللواء رشيد إلى ان مصير مصالح شعوب المنطقة مرتبط ببعضه البعض، لا يمكن تقسيم السلام والحرب إما ان يتحرك الجميع في مسار الاستقرار او ستتعرض المنطقة الى فوضى وحرب نتيجة السياسات التدخلية الامريكية وتحريض بعض الدول المعروفة، قائلاً، لمنع وقوع حرب لا تكفي التصريحات بل هناك حاجة الى الارادة والسلوك المناسب.

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