إيران تحوز على تكنولوجيا تسييل غاز الهيليوم

وفي تصريح لمراسل "إرنا" اليوم الأحد، أضاف علي لو أن الحصول على هذه التكنولوجيا كانت بفضل جهود الباحثين الايرانين والتي استمرت لأكثر من أربعة أعوام.

وتابع انه في غرب آسيا تمتلك دولة قطر فقط هذه التقنية حيث حصلت عليها بفضل استخدام تكنولوجيا الشركات الأجنبية، لكن ايران نجحت في تحقيق ذلك بفضل الاعتماد على قدراتها المحلية والانتفاع من طاقات خبراءها الأخصائيين.

ولفت مدير مركز تطوير تكنولوجيا الغازات الصناعية في إيران إلى أن الهيليوم السائل كان يتم استيراده من الخارج ونظرا لأوضاع البلاد الراهنة فقد كنا نواجه مشاكلا في استيراد غاز الهيليوم.

وأوضح أن صناعة الأجهزة الطبية والمخبرية هي أحد أهم المستهلكين لهذا العنصر الكيميائي، مؤكدا على ضرورة دعم هذه التكنولوجيا.

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