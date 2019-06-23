العراق يدعو الى التعاون مع إيران في مجال الدفاع الجوي

والتقى اللواء الركن طارق عباس البلداوي، مدير التدريب العسكري بالجيش العراقي، رئيس اللجنة العسكرية المشتركة بين إيران والعراق، قائد القوات الجوية للجيش العميد "علي رضا صباحي" في مقر القيادة الجوية.

وصرح رئيس اللجنة المشتركة بين إيران والعراق في الاجتماع، بأن البلدين على خط واحد، بسبب القواسم الدينية المشتركة ووجود عدو مشترك.

وأشار اللواء الركن طارق الى قدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال تصميم وتصنيع والتدريب على منظومات الدفاع وقال أنه وفقا للزيارات التفقدية التي قامت بها الهيئات العسكرية العراقية، للقدرات العسكرية والدفاعية في إيران، نحن نتطلع إلى تعاون خبراء الدفاعات الجوية الإيرانية في مجال التدريب في مختلف عمليات الحرب الإلكترونية، والرادار والقيادة والسيطرة، والرادار .

ايران مستعدة لتلبية احتياجات الدفاع الجوي العراقي في جميع التخصصات

بدوره قال قائد القوات الجوية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد صباحي فرد، ان إيران والعراق لديهما العديد من القضايا والأسباب للوحدة والتضامن وبذل الجهود لتعزيز القوة الإسلامية في المنطقة.

واشار الى ان القوات الجوية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قامت بتصنيع أنظمة الدفاع الجوي المختلفة، بما في ذلك الرادارات التكتيكية ونشرها ، ومنظومة اسلحة الدبابات والصواريخ و معدات الإشارات و معدات الحرب الإلكترونية والطائرات بدون طيار.

ولفت إلى محاور التعاون بين الدفاع الجوي الايراني والعراقي، وقال: نحن على استعداد لإقامة تعاون متبادل في جميع المجالات من خلال إنشاء لجان خبراء.

وأكد قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني، ان الدفاع الجوي وبالاتكاء على الخبراء المحلية في مجال التصنيع والدعم الفني لأنظمة الدفاع الجوي، مستعد تماما لتلبية احتياجات الدفاع الجوي العراقي في جميع التخصصات.

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