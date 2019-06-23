250 نائبا ايرانيا يدعمون الحرس الثوري في اسقاط طائرة التجسس الامريكية

وجاء في البيان الذي قرأءه عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني "أحمد أمير آبادي" اليوم الاحد: أن اسم "سوم خرداد" (الثالث من شهر خرداد يصادف 24 ايار/مايو) له مفهوم مقدس ويبعث بالفخر والإعتزاز في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد واجه العدو البعثي في مثل هذا اليوم (24 ايار/مايو ) في الحرب المفروضة على ايران وخلال عملية تحرير مدينة خرمشهر هزيمة نكراء، واليوم يطيح صاروخ "سوم خرداد" بالعدو المتغطرس ويسقط طائرة مسيرة أمريكية تُعدّ من الاسلحة الأكثر تطورا في بلادها.

وتابع البيان أن اسقاط هذه الطائرة المسيرة الأمريكية بعثرت المعادلات النفسية للأعداء ولن تتمكن أي طائرة عدوانية أخرى بعد هذا الإجراء من انتهاك المجال الجوي الإيراني وحتى كبار المحللين العسكريين في العالم اعترفت بعظمة هذا الإجراء الإيراني.

كما أعلن نواب البرلمان الإيراني خلال البيان عن دعمهم الشامل من الحرس الثوري والقوات المسلحة الأخرى في البلاد، قائلين: نعلن بكل فخر أننا داعمين فدائيين عن السياسة الثورية في البلاد في ضوء ارشادات قائد الثورة الإسلامية، وننصح الولايات المتحدة والدول الداعمة لها بأن تكف عن أخطاءها الماضية في أسرع وقت ممكن، وأن تعترف بأمن وقدرة الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

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