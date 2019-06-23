٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٤:٠٣
Journalist: r942960
رمز الخبر 83366058
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تصدير سلع بقيمة ۴۶ مليون دولار عبر جمارك كاشان

تصدير سلع بقيمة ۴۶ مليون دولار عبر جمارك كاشان

كاشان/۲۳ حزيران/يونيو/ارنا- قال مدير جمارك مدينة كاشان التابعة لمحافظة اصفهان انه خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة تم تصدير ۵۰ الف طن من السلع بقيمة ۴۶ مليون دولار عبر جمارك المدينة الى الخارج .

واضاف علي مراد نوروزي اليوم الاحد ان صادرات السلع خلال هذه الفترة الزمنية شهدت زيادة بمقدار ۱۰% مقارنة بمثيلتها من العام الماضي.

وبين ان معظم ما تمّ تصديره كان منتجات الفولاذ والسجاد الالي ومنتجات الالبان والانابيب البلاستيكية والصحيات والادوات المنزلية الى كل من المانيا والسويد والنمسا وكندا وانجلترا وسنغافورة والبرازيل وهولندا وماليزيا واسبانيا واليابان والصين واستراليا وروسيا والكويت والبحرين وقطر وتركيا وجورجيا وفلندا ولبنان وافغانستان وارمينيا.

واضاف انه خلال العام الايراني الماضی (انتهى في ۲۰ آذار/مارس ۲۰۱۹) تم تصدير ۱۴۷ الف طن من السلع بقيمة ۲۲۷ مليون دولار عبر جمارك مدينة كاشان الى الخارج.

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