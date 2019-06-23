سياسي باكستاني: سياسات ترامب تهديد للسلام العالمي

وأضاف عضو حزب مسلم ليك الباكستاني اليوم الأحد في حوار خاص مع إرنا أن الخروج الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي كان خطئا فادحا عرض السلام والأمن في المنطقة والعالم للتهديد .

وبين السياسي الباكستاني أن أوروبا تعتبر شريكا تجاريا كبيرا لإيران لذا فإن ألمانيا وفرنسا وانجلترا إلى جانب القوى الكبرى وقعت على الاتفاق النووي الذي كان الهدف منه إحياء العلاقات التجارية بينها وبين إيران.

وأضاف راجا الحق أن الاتفاق النووي تحقق بجهود دبلوماسية بذلها الموقعون عليه ولكن بسبب الإجراءات التخريبية لترامب فهو يتعرض لخطر الانهيار .

واعتبر الاتهامات الأمريكية المعادية لإيران لاأساس لها وانها من الأخطاء الفادحة لواشنطن في المنطقة.

وأكد عضو التيار المعارض للحكومة في مجلس الشيوخ الباكستاني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بلد شقيق لباكستان و الباكستانيون يطالبون بتنمية العلاقات معها في جميع المجالات.

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