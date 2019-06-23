روحاني يأمر بإلغاء ختم الدخول والخروج من جوازات الرعايا الأجانب

وأفاد الموقع الإعلامي لمكتب رئاسة الجمهورية اليوم الأحد، ان رئيس الجمهورية أوعز بموجب هذا المرسوم، الى وزير الداخلية "عبد الرضا رحماني فضلي" باتخاذ هذه الوزارة الإجراءات اللازمة عن طريق قوات الأمن الداخلي لعدم ختم جوازات الرعايا الأجانب لدى دخول ومغادرة البلاد.
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طهران/23 حزيران/يونيو/إرنا- أصدر رئيس الجمهورية حجة لإسلام حسن روحاني مرسوما رئاسيا بإلغاء ختم الدخول والخروج من جوازات الرعايا الأجانب.
وأفاد الموقع الإعلامي لمكتب رئاسة الجمهورية اليوم الأحد، ان رئيس الجمهورية أوعز بموجب هذا المرسوم، الى وزير الداخلية "عبد الرضا رحماني فضلي" باتخاذ هذه الوزارة الإجراءات اللازمة عن طريق قوات الأمن الداخلي لعدم ختم جوازات الرعايا الأجانب لدى دخول ومغادرة البلاد.
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